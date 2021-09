Sein Privatleben hielt er größtenteils geheim! Bei Sex and the City spielte Willie Garson (✝57) den schwulen besten Freund von Sarah Jessica Parkers (56) Figur Carrie. Die unerwartete Nachricht von seinem Tod hält die Fans der Kultserie zurzeit immer noch in Schock. Der Schauspieler hatte gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft – diesen Kampf aber privat gehalten. Und auch einige weitere Information kommen erst nach seinem Tod an die Öffentlichkeit. So auch über sein Beziehungsleben: Willie datete einst einen namhaften Co-Star!

Diese Kollegin sei keine Geringere als Sarah Jessica – seine Serien-BFF – gewesen. Dies hatte Willie in einem früheren Interview gegenüber Page Six ausgeplaudert. "Sarah und ich wurden einmal verkuppelt. Daraufhin hatten wir einen sehr langen Flirt und sind dann einfach beste Freunde geworden", hatte er berichtet. Dieses innige Verhältnis sei auch für ihre Leinwand-Freundschaft bei "Sex and the City" von Vorteil gewesen.

Ein weiteres Detail über seine Person hatte Willie ebenfalls nie an die große Glocke gehängt: seine sexuelle Orientierung. "Ich habe jahrelang nicht darüber gesprochen, weil ich fand, dass es gegenüber homosexuellen Menschen beleidigend gewesen wäre", hatte er in einem anderen Gespräch mit Page Six 2020 erzählt. Der Hintergrund: Der Schauspieler war im Gegensatz zu seiner Rolle des Stanford Blatch heterosexuell.

Instagram / willie.garson Cynthia Nixon, Willie Garson, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, Juni 2021

Getty Images Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

Instagram / nathen_garson Willie und Nathen Garson in einem Nationalpark im Mai 2021

