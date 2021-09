Jana (34) und Thore Schölermann (36) verraten süße Details über ihren kommenden Nachwuchs! Im Juli lüfteten die beiden Moderatoren ein süßes Geheimnis aus ihrem Privatleben: Ihr Hund Rudi bleibt nicht länger das einzige "Kind" im Hause Schölermann. Denn das Paar erwartet ein Baby! Seit der Enthüllung warten die werdenden Eltern voller Vorfreude auf das Kleine. Promiflash traf den Fernsehmoderator und die Schauspielerin beim kinderTag 2021 in Berlin. Im Gepäck hatte das Liebespaar eine tolle Überraschung: Sie verrieten das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes! Überglücklich gab Thore gegenüber Promiflash preis: "Heute zu verkünden, dass es ein Mädchen wird, ist so schön. Man will das mit allen teilen, die Reaktionen sind so schön."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de