Georgina Fleur (31) lässt ihre Follower staunen! Ende August brachte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ihre erste Tochter zur Welt. Schon zwei Wochen nach der Entbindung verblüffte die Influencerin ihre Fans mit ihrem After-Baby-Body – sie präsentierte sich mit schlanker Körpermitte. Ihr Geheimnis: Schon während der Schwangerschaft sei der Rotschopf oft Schwimmen gewesen und habe sich viel bewegt. Wie sehr sich das auszahlt, zeigt Georgina nun erneut: Im Bikini präsentiert die Neu-Mama ihren Körper.

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige ein Video von sich. Darin ist die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin lediglich im Bikini zu sehen. Selbstbewusst posiert Georgina vor dem Spiegel und zeigt ihren Followern ihre Figur aus verschiedenen Perspektiven. Von der Schwangerschaft ist dabei kaum mehr etwas zu erkennen. Und vor allem scheint sich die TV-Bekanntheit pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen.

Dass sie sich von ihrem Gewicht nicht verrückt machen lassen will, hatte Georgina schon vor wenigen Wochen im Netz betont. Die Reality-TV-Bekanntheit wisse noch nicht einmal, wie viel sie derzeit auf die Waage bringt. "Ich wiege mich nie und esse auch immer, was ich will", hatte die frischgebackene Mutter erzählt.

Anzeige

Instagram / georginafleur Georgina Fleur und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im September 2021

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de