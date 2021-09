Patricija Belousova und Alexandru Ionel sind überglücklich! Die beiden Let's Dance-Profitänzer erwarten ihr erstes Kind. Patricija ist mittlerweile im fünften Monat schwanger, und die zwei konnten es offensichtlich nicht mehr abwarten, zu erfahren, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Am vergangenen Dienstag feierten die werdenden Eltern in Hamburg mit prominenten Gästen eine Gender-Reveal-Party. Dort haben sie das Geschlecht ihres Ungeborenen bekannt gegeben!

Um das Geschlecht des Babys herauszufinden, mussten die beiden in einen großen schwarzen Ballon piksen. Das blaue Konfetti darin verriet – sie bekommen einen Sohn! Einen Namen haben Patricija und Alexandru allerdings noch nicht ausgeplaudert. Die "Let's Dance"-Familie freute sich mit ihnen. Tänzerin Isabel Edvardsson (39) bot direkt Unterstützung an: "Ich kann den beiden ganz viele Babyklamotten geben, denn schließlich habe ich auch zwei Jungs", bot sie im Gespräch mit RTL an.

Die Schwangerschaft kam für Patricija ziemlich überraschend. Eigentlich wollte sie sich zunächst auf ihre Tanzkarriere konzentrieren. Als sie erfuhr, dass sie ein Kind bekommt, war die Freude aber anscheinend groß. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild des Schwangerschaftstests und schrieb: "Alex und ich werden Eltern. Dies ist eins der schönsten und wertvollsten Geschenke, das Gott uns geben kann. Es ist pure Magie."

Anzeige

Stephan Wallocha / Actionpress Patricija Belousova und Alexandru Ionel 2021

Anzeige

Stephan Wallocha / Actionpress Patricija Belousova, Alexandru Ionel und Isabel Edvardsson 2021

Anzeige

Instagram / bellatricija Alexandru Ionel und Patricija Belousova im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de