Patricija Belousova schwebt im Baby-Glück! In der diesjährigen Staffel von Let's Dance tanzte sich die gebürtige Litauerin mit Profiboxer Simon Zachenhuber (23) bis ins Halbfinale. Doch nicht nur auf dem Parkett ist die hübsche Blondine sehr erfolgreich. Auch in ihrem Privatleben hat sie bereits das große Glück mit Alexandru Ionel gefunden, der im Juni sogar um die Hand seiner Liebsten anhielt. Jetzt überraschte das Model seine Fans erneut mit süßen Neuigkeiten: Patricija gab bekannt, dass es sein erstes Kind erwartet.

Gegenüber Bild verriet die 26-Jährige, dass sie ganz unerwartet von ihrem Glück erfahren habe. "Ich bin schwanger! Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geplant, wir wollten uns eigentlich noch auf unsere Tanzkarriere konzentrieren", begann sie zu erzählen. Die Tänzerin fuhr fort, dass die zukünftigen Eltern jedoch unglaublich glücklich seien. "Ich habe Veränderungen in mir gespürt, hätte nie gedacht, dass ich schwanger bin", berichtet die Wahl-Hamburgerin anschließend. Es sei in der Zeit passiert, als die beiden für "Let's Dance" in Köln gedreht haben, verriet schließlich Alexandru.

Mittlerweile sei sie bereits im fünften Monat der Schwangerschaft angelangt und würde langsam erste Tritte ihres Babys spüren. "Ich spüre leichte Tanzbewegungen im Magen", versicherte die Blondine lachend. Offenbar will sich das Paar zudem überraschen lassen, ob es sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf, denn das Geschlecht ihres Kindes ließen sich die beiden Profitänzer noch nicht verraten.

