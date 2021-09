Seit Wochen ranken sich Gerüchte um eine Trennung um Linda Braunberger (20). Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte sich eine Zeit lang sehr verliebt im Netz präsentiert. Es gab eine öffentliche Liebeserklärung nach der anderen für ihren Freund. Doch ab Mitte August zog Linda sich plötzlich zurück und gab an, sich selbst finden zu müssen. Viele Fans vermuteten daraufhin ein Liebes-Aus. Doch jetzt stellt das Model klar, wie es wirklich um seine Partnerschaft steht!

In ihrer Instagram-Story antwortet die Brünette auf die Fragen ihrer Fans. Einige möchten natürlich wissen, ob Linda noch in festen Händen ist. "Mein Freund existiert noch, aber es ist alles etwas kompliziert und deshalb ist es so, wie es ist", drückt sich die Wahl-Münchnerin etwas kryptisch aus, betont dann aber: "Meine Liebe ist immer noch so wie am ersten Tag."

Um ihre Worte noch zu bekräftigen, veröffentlicht Linda außerdem ein Video, das sie und ihren Partner kuschelnd zeigt. Dazu macht sie deutlich: "Er ist und bleibt der Eine!"

Instagram / linda.voilet GNTM-Linda im Juni 2021

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger mit ihrem Freund

Instagram / linda.voilet Ex-GNTM-Kandidatin Linda

