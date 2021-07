Endlich zeigt Linda Braunberger (20) ihren Schatz! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin legt viel Wert auf ihre Privatsphäre. Vor allem was ihr Liebesleben betrifft, hält sie sich eigentlich sehr bedeckt. Seit Kurzem ist die Brünette vergeben, richtig gezeigt hat sie ihren Partner bisher aber nicht. Doch jetzt fühlt die Rheinland-Pfälzerin sich bereit, ihr Glück mit ihren Fans zu teilen. Linda veröffentlichte eine Bilderreihe mit ihrem Freund und richtete dabei süße Worte an ihn.

Zu mehreren Paarbildern auf ihrem Instagram-Account schwärmte Linda von dem neuen Mann an ihrer Seite. "Du bist mit Abstand das Wundervollste, was mir in meinem bisherigen Leben passiert ist", schrieb sie unter anderem in der Bildunterschrift. Dabei teilte sie auch das erste gemeinsame Pic. "Mit diesen Fotos wollte ich euch einen großen, sehr wichtigen und privaten Teil meines Lebens näherbringen", erklärte das Model die ungewohnt privaten Einblicke.

In einer Fragerunde sprach Linda nun auch erstmals über ihre neue Beziehung und verriet, dass sie den Münchener erst nach GNTM kennengelernt habe. Und noch etwas teilte sie ihren Followern mit: "Mein Freund hat kein Instagram. Ich weiß, dass ihn viele von euch hier gesucht haben, aber da muss ich euch enttäuschen."

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger mit ihrem Freund

Instagram / linda.voilet Ex-GNTM-Kandidatin Linda Braunberger mit ihrem Freund

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger und ihr Freund

