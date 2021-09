Oksana Kolenitchenko (33) will noch mal "Ja" sagen! 2012 heiratete die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Partner Daniel Kolenitchenko. Mittlerweile sind die beiden Goodbye Deutschland-Auswanderer Eltern von zwei Kindern – und noch immer total glücklich miteinander. Im kommenden Jahr feiern Oskana und ihr Daniel bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Und für diesen Tag planen sie eine ganz besondere Fete: Das Paar möchte in 2022 wieder heiraten.

Promiflash fragte Oksana, ob sie sich eine zweite Hochzeit vorstellen könnte – und aus der Influencerin sprudelte es nur so heraus. "Absolut, da ist für das nächste Jahr auch schon was in Planung! Dann haben wir unseren 15. Jahrestag und unseren zehnten Hochzeitstag – und dementsprechend haben wir etwas Schönes für unsere Familie geplant", verriet sie und betonte danach freudestrahlend: "Wir werden uns auf jeden Fall noch mal das Jawort geben."

Nach 14 Jahren Beziehung seien Daniel und sie "verliebter als je zuvor". Im Promiflash-Interview teilte Oksana auch das Erfolgsrezept: "Das Allerwichtigste in einer Partnerschaft, also wenn man so lange zusammen ist wie Daniel und ich, ist: Respekt voreinander zu haben und jeden auch sein Ding machen zu lassen", zählte sie auf. Auch Loyalität und eine offene Kommunikation seien Oksana sehr wichtig.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihren Kindern Milan und Arielle sowie Ehemann Daniel

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, Influencerin

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrem Mann Daniel in Griechenland

