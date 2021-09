Bei diesen Bildern wird Fans wohl ganz schön heiß! Sängerin Rihanna (33) hat sich in den vergangenen Jahren als waschechte Unternehmerin etabliert. Neben einer Make-up-Brand hat die "Umbrella"-Interpretin auch eine super-erfolgreiche Unterwäschelinie. Diese ging nun mit der dritten Kollektion an den Start und wenn Rihanna zur Feier dieser eine große Fashionshow schmeißt, dann kommen sie alle: Neben Supermodel Gigi Hadid (26) und Schauspielerin Vanessa Hudgens (32) zelebrierten auch diese Stars RiRis Erfolg!

Zayn Maliks (28) Liebste erschien zu Rihannas Lingerie-Show Savage X Fenty Show Vol. 3 in einem cremefarbenen Zweiteiler. Unter ihrem Anzug trug Gigi lediglich einen Spitzen-BH und rundete ihren Look mit einer üppigen Perlenkette ab. Vanessa setzte ebenfalls auf viel Sex-Ap­peal und entschied sich für einen aufreizenden BH-Look. Model Irina Shayk (35) hingegen war eher nach Leder zumute. Die Ex von Bradley Cooper (46) glänzte in einem schwarzen Leder-Overall, zu dem sie lediglich einen – wie sollte es auch anders sein – BH trug.

Neu-Mama Emily Ratajkowski (30) ging es da schon etwas romantischer an. Die 30-Jährige verzauberte die anwesenden Fotografen in einem fließenden Satindress mit auffälligen Fransen. Bei Model Behati Prinsloo (33) hingegen stand die Farbe Schwarz im Vordergrund – sie flanierte in einem engen und ziemlich kurzen Kleid über den Red Carpet.

Getty Images Irina Shayk bei Rihannas Savage X Fenty Show im September 2021

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Model Behati Prinsloo

Getty Images Gigi Hadid bei der Savage X Fenty Show Vol. 3 in Los Angeles

Getty Images Vanessa Hudgens bei der Savage X Fenty Show Vol. 3 in Los Angeles

Getty Images Sänger Ricky Martin

