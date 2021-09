Hat Gina Beckmann noch Lust, sich ihre #CoupleChallenge-Folgen anzusehen? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass neben Realitystars wie Marco Cerullo (32) und Christina Grass (33) sowie Maria Lo Porto und Tim Rasch (23) auch die einstige Big Brother-Teilnehmerin und ihr Freund Cedric Beidinger in dem Pärchenformat zu sehen sind. Doch noch bevor die erste Folge der Show ausgestrahlt wurde, gab Cedric die Trennung von Gina bekannt. Diese hatte damit allerdings überhaupt nicht gerechnet und wirkte sehr verletzt. Wird sie sich "#CoupleChallenge" daher überhaupt anschauen?

Im Promiflash-Interview verriet die Berlinerin, dass die Show für sie eine krasse Erfahrung gewesen sei, weshalb sie sich diese auch angucken möchte: "Ich bin selber auch sehr gespannt, wie das alles gezeigt wird, um das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen." Sie sei sogar froh, Cedric in der Sendung an ihrer Seite gehabt zu haben – immerhin hätten sie dort gut als Team funktioniert. Dennoch vermutete Gina: "Es wird sicherlich sehr komisch sein, uns da noch in einer Beziehung zu sehen."

Ginas Verhältnis zu Cedric ist immer noch ziemlich angespannt. "Natürlich habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, dadurch, dass er mir quasi ein Jahr lang hinterhergerannt ist und [...] kurz danach merkt, dass es doch nicht für eine Beziehung reicht", wetterte die Influencerin gegen ihren Verflossenen. Deswegen sei sie nun in einer kleinen Trotzphase: "Ich weiß, dass er sich eine Freundschaft wünscht. Ich kann es mir derzeit aber nicht vorstellen, weil einfach zu viel passiert ist und ich mich sehr empathielos behandelt gefühlt habe."

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

Instagram / cedricbeidinger Gina Beckmann und Cedric Beidinger in Berlin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

