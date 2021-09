Wird Prinz Andrew (61) seine Enkelin erst mal nicht kennenlernen? Am vergangenen Samstag ist seine Tochter Prinzessin Beatrice (33) zum ersten Mal Mutter geworden. Sie brachte eine Tochter zur Welt, deren Name bislang noch nicht bekannt ist. Nicht nur Beatrice selbst, sondern auch der Rest der Royals ist bei diesen schönen Neuigkeiten total aus dem Häuschen. Bis Andrew sein zweites Enkelkind in den Armen halten wird, könnte es aber noch etwas dauern: Andrew bleibt aufgrund des Missbrauchsprozesses, der gegen ihn läuft, zunächst in Schottland.

Dem Sohn der Queen (95) wird vorgeworfen, ein minderjähriges Mädchen missbraucht zu haben. Das mutmaßliche Opfer hat nun in den USA Klage gegen den 61-Jährigen eingereicht. Andrew hält sich zurzeit im schottischen Balmoral auf. Während seine Ex-Frau Sarah Ferguson (61) bereits am Freitag nach London gereist sein soll, um ihre Enkelin willkommen zu heißen, plant Andrew offenbar, weiterhin auf dem Landsitz seiner Familie zu bleiben. "Andrew hat deutlich gemacht, dass er Balmoral nicht verlassen wird. Offenbar wurde ihm geraten, sich dort zu verschanzen", erklärte ein Insider gegenüber The Sun. Ob Beatrice mit ihrem Neugeborenen bald eine Reise nach Schottland plant, um Großvater und Enkelin einander vorzustellen, ist unklar.

Andrew soll angeblich versucht haben, der Klage zu entgehen, in dem er sich in dem schottischen Schloss versteckte. Die Gerichtsdokumente, die ihm persönlich zugestellt werden mussten, sollen ihn inzwischen aber dennoch erreicht haben. Sein Anwaltsteam versucht nun, die Klage anzufechten – unter anderem auch aufgrund der angeblich nicht ordnungsgemäß zugestellten Klageschrift.

Mirrorpix / MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Juli 2021

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerfeier von Prinz Philip

