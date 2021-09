Timur Ülkers (32) Leben sah nicht immer so rosig aus wie heute! Der Schauspieler hat es in den vergangenen Jahren ganz schön weit gebracht: 2015 feierte er sein Fernsehdebüt mit einem Engagement bei Köln 50667, drei Jahre später landete er eine Hauptrolle bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten und jetzt geht sogar sein eigenes GZSZ-Spin-off "Nihat" an den Start. Doch Timurs Karriere hätte auch ganz anders verlaufen können. Denn der 32-Jährige wuchs in einem Brennpunktviertel in Hamburg auf!

Mit Bild sprach Timur zusammen mit seiner Mutter Derya über seine Kindheit und Jugend in der Hansestadt. Einfach hatte es die Alleinerziehende damals nicht: "Ich hatte drei Jobs gleichzeitig! Ich habe als Arzthelferin in einer Praxis gearbeitet. Und weil das Geld vorne und hinten nicht reichte, habe ich nebenbei als Komparsin gearbeitet und Marktforschung gemacht", erklärte sie. Sie hätten sich gerade so eine kleine Drei-Zimmer-Altbauwohnung leisten können, als einzige Unterstützung hätte sie nur ihre Nachbarin gehabt. "Sie war auch eine Art Psychologin für mich. Wenn sie nicht gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich was in mir kaputtgegangen. Als Timur fünf Jahre alt war, hatte ich die Trennung von seinem Vater zu verkraften", erzählte Derya.

Noch dazu kam, dass die Umgebung, in der Timur aufwuchs, nicht gerade die Beste war: "Vor unserer Haustür wurde mit Drogen gedealt. Auf der anderen Straßenseite war ein Internet-Café. Da haben sie, wenn ich aus meinem Zimmer geguckt habe, Drogen verkauft. Es gab dort auch regelmäßig Schlägereien", berichtete der TV-Star. Es sei wie im Film gewesen. Nicht nur einmal hätte man versucht, ihn in diese Kreise zu ziehen. Doch dank seiner Cousins und Freunde sei Timur nicht auf die schiefe Bahn geraten. Auf die Schauspielerei kam er übrigens durch seine Mutter. Derya hatte in den 90ern viel für die Serie "St. Angela" vor der Kamera gestanden und den GZSZ-Hottie öfter mit ans Set genommen.

