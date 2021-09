Hat Jannik seine Performance bei Love Island falsch eingeschätzt? Der Schürzenjäger aus Köln sorgt in der Flirtshow regelmäßig für Aufregung. Wieso? Weil der Stadtbahnfahrer ständig zweigleisig fährt und sich mehrere Frauen auf einmal warmhält. Eine davon war Granate Heike. Doch die Heilerziehungspflegerin hat ihm in der vergangenen Folge einen Korb gegeben, was der 26-Jährige überhaupt nicht gut aufgenommen hat. Dabei hatte Jannik vor "Love Island" noch behauptet, er könne gut mit Zurückweisungen umgehen...

Promiflash hatte den sportlichen Single vor seinem Einzug in die Villa gefragt, wie er damit zurechtkommt, wenn eine Frau ihm einen Korb gibt. Janniks Antwort war damals: "Ich wurde auf jeden Fall schon mal zurückgewiesen. Ich kenne das Gefühl auch, aber ich gehe da ganz erwachsen mit um. Wer nicht will, der hat schon." So allergisch wie er auf Heikes Abfuhr reagiert hat, bringt "Love Island" wohl eine ganz neue Seite in ihm hervor.

Wie sieht es denn mit zweiten Chancen aus? Würde er eine Frau – beispielsweise Heike – zurücknehmen, wenn sie doch noch mal ankommt? "Nein, auf gar keinen Fall. Da bin ich auch ein bisschen stolz. Wenn sie erst zu einem anderen Typen geht und dann wieder zu mir zurück möchte, das geht für mich gar nicht", stellte Jannik klar. Ob er sich daran auch auf "Love Island" halten wird, wird sich zeigen!

Und wie steht Jannik dazu, wenn ihm ein anderer die Frau ausspannt? "Er hat ja jedes Recht darauf, die Frau auch hübsch zu finden. Für mich zählt, was die Frau darüber denkt: Wenn die Frau auch das Verlangen hat, mit diesem Kerl zu flirten und ein bisschen zu schäkern, dann finde ich das nicht geil", betonte der Beau. "Ich bin dann auch eher so gestrickt, dass ich sage: 'Ich bin keine zweite Wahl. Du hast die Möglichkeit, entweder mit mir zu sein oder halt gar nicht.'" Diese Attitude haben die Zuschauer ja schon definitiv zu sehen bekommen!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

