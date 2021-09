Kann Jannik die Kritik der Zuschauer verstehen? Für den Kölner ist das Abenteuer Love Island nun vorbei, denn mit der großen Liebe hat es für ihn leider nicht geklappt. Anscheinend war einfach zu viel Auswahl an Frauen in der Villa. So bändelte er gleichzeitig mit Andrina (28) und Lena – und später auch mit Angelina, Franzi und Heike an. Sehr zum Unmut der Zuschauer, die den Stadtbahnfahrer sogar "Zweigleis-Jannik" tauften. Gegenüber Promiflash verriet der Muskelmann nun, was er von dem Netz-Hate hält!

So ganz nachvollziehen kann er die Kommentare der User offenbar nicht: "Die Zuschauer bekommen einfach nicht das mit, was da wirklich passiert ist. Sie kennen mich auch als Person nicht. Ich habe immer nach meinem Herzen gehandelt", betonte Jannik im Promiflash-Interview. Er hätte anfangs zwar deutlicher sagen können, dass er Andrina und Lena interessant findet: "Dennoch habe ich immer alles klar und offen kommuniziert und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass ich in irgendeiner Art und Weise zweigleisig gefahren bin", stellte er klar.

Für Jannik sei es etwas ganz Neues gewesen, zwei Ladys gleichzeitig kennenzulernen. Denn er sei weder in der Villa noch im wahren Leben ein "Playboy". Auch wenn ihm dieser Ruf nun nachhängt. Andrina betitelte ihn des öfteren so – was sagt er dazu? "Ich weiß ja nicht wirklich, wie die Leute über mich geredet haben. Ich habe da auch nie wirklich nachgefragt oder nachgehakt", erklärte er im weiteren Gespräch mit Promiflash.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Lena und Jannik, Couple bei "Love Island"

RTLZWEI Jannik und Andrina bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Jannik bei "Love Island" 2021

