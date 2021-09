Jannik musste einstecken! Die Liebessuche auf Love Island gestaltet sich für den Stadtbahnfahrer äußerst schwierig. Denn der Muskelmann kann sich einfach nicht zwischen den ganzen heißen Single-Ladys entscheiden. Eigentlich hatte er Interesse an der Granate Angelina. Doch als sie ihm eine Abfuhr erteilte, machte er Franziska wieder schöne Augen – und das, obwohl er ihr vorher einen Korb gegeben hat. Dieses Hin und Her nervt offenbar nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Islander selbst. Bei einem Spiel bekam Jannik das jetzt auch zu spüren!

Die Singles durften mal wieder sahnige Torten werfen – und zwar schön ins Gesicht der anderen Kandidaten. Eine süße Geste ist das jedoch nicht, denn den Nachtisch bekommt derjenige ab, der ziemlich viel verbockt hat. In dem Fall war das Jannik: So bekam er gleich drei Torten ins Gesicht gepfeffert, nämlich von Andrina (28), Franzi und Jennifer. Letztere erklärte ihre Entscheidung folgendermaßen: "Wir beide wissen, wie es ist, wenn Emotionen durcheinander sind. Deinen Move bei Franzi fand ich nicht so cool", und klatschte ihm den Sahnehaufen voller Wucht in die Visage.

Das schien Jannik aber so gar nicht nachvollziehen zu können – er kochte vor Wut: "Das war echt unangebracht", meinte er stinkig. Auch der DJane Jess ist nicht entgangen, dass ihm das Spiel gar nicht geschmeckt hat: "Ich habe direkt in deinem Blick gesehen, dass du so hart abgefuckt bist. Das war krank”, betonte sie im Gespräch mit Jannik.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten bei einem Spiel

RTLZWEI Jannik bei einem "Love Island"-Spiel

RTLZWEI Jess und Jannik, "Love Island"-Kandidaten 2021

