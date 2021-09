Lily Collins (32) tritt erstmals als frischgebackene Ehefrau samt Gatten vor die Kamera! Die Schauspielerin gab ihrem Partner Charlie McDowell (38) Anfang des Monats das Jawort. Danach präsentierten sich die Frischangetrauten zwar gemeinsam im Netz – doch öffentliche Auftritte ließen sie erst mal aus. Doch nun holen sie ihr Debüt als Ehepaar nach – und posieren bei einem Event in Berlin für die Fotografen!

In der Hauptstadt fand am vergangenen Dienstag eine Veranstaltung von Cartier im Boros Bunker statt. Auch Lily und Charlie waren der Einladung gefolgt. Auf einem Foto strahlen die beiden glücklich in die Kamera. Und auch auf Instagram macht die Seriendarstellerin deutlich, was für eine gute Zeit sie hatte: "Berlin, ich liebe dich. Was für eine spannende Erfahrung, an einem Ort zu feiern, der sich ständig weiterentwickelt. Ich habe jede Sekunde des kurzen Trips genossen!"

Über das Leben unter der Haube schwärmte Lily ein paar Tage nach der Zeremonie: "Kurzes Update: Ehe ist cool...", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto mit ihrem Liebsten. Nach den Feierlichkeiten hatte es die zwei wohl für eine Auszeit in die Berge gezogen, wie der Schnappschuss nahelegte.

