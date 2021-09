Da schweben wohl zwei auf Wolke sieben! Die Schauspielerin Lily Collins (32) und Regisseur Charlie McDowell (38) hatten sich im Herbst auf einem Roadtrip in Santa Fe verlobt – und nun Anfang des Monats geheiratet. Lily und Charlie sind offenbar sehr glücklich und lassen ihre Fans nur zu gerne mit Pärchenfotos an ihrer Liebe teilhaben. So postet Lily jetzt ein süßes Knutschbild mit Charlie – und zwar im Partnerlook!

"Kurzes Update: Ehe ist cool...", schreibt die Tochter von Poplegende Phil Collins (70) unter das Bild auf Instagram. Anscheinend verbringt sie ihre Flitterwochen beim Wandern in Bergen – zumindest genießt sie die Natur mit ihrem Liebsten offenbar sehr. Die beiden küssen sich innig und tragen dabei dieselben Outdoor-Caps. "Aber sind wir sicher, dass Partnercaps auch cool sind?", scherzt Charlie passend dazu in den Kommentaren. Die Zustimmung unter den Fans ist groß. "Die sind absolut notwendig", kommentiert ein User. "Ihr seid #CoupleGoals", schwärmt ein anderer Fan.

Als Lily ihren Charlie vor rund zwei Jahren am Set des Films "Gilded Rage" kennengelernt hat, wusste sie sofort, dass sie ihn später mal heiraten wird: "Es war eine dieser Situationen, in der ich in der ersten Sekunde, in der ich ihn getroffen habe, wusste, dass ich eines Tages seine Frau sein will", erzählte Lily im Mirror-Interview.

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell, August 2021

Anzeige

Instagram / charliemcdowell Charlie McDowell und Lily Collins, August 2021

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Verlobter Charlie McDowell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de