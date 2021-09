Love Island-Granate Jennifer Degenhart im Gefühlschaos! Eigentlich ist die Granate seit Tag eins glücklich mit Dennis Felber. Nach mehreren Tagen in der Villa äußerte sie nun jedoch plötzlich, auch Gefallen an Robin Widmann zu haben – sehr zur Verwunderung der anderen Islander. Geahnt hatte das niemand. Immerhin hatten Jennifer und Robin bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Wort miteinander gewechselt. Auch ehemalige Kandidatinnen aus früheren Staffeln sind verwundert von der Kölnerin.

Dass Jennifer Robin in der neuesten Folge ihr Interesse bekundet, können auch die Ex-Islanderinnen Anna Iffländer, Livia Piotrowicz, Jolene Jäger und Temptation Island-Bekanntheit Mrs. Marlisa nicht verstehen. Bei einem Instagram-Livestream reagierten sie verärgert auf das Verhalten der 23-Jährigen. "Ich bin immer neutral, aber was die Jenny da gemacht hat, ist ein No-Go", äußerte Jolene. Und Livia bekräftigte: "Ich muss sagen, ich war auch ziemlich schockiert darüber. Wie kommt sie denn jetzt auf einmal auf Robin?"

Nach einem Gespräch mit Robin stellte Jennifer fest, dass sie doch nur Dennis will – und machte ihm bei einem Spiel sogar eine Liebeserklärung. Marlisa und Co. zweifeln ihre Absichten jedoch an. "Ich glaube, die will nur so weit kommen, wie es geht, und ist deswegen jetzt wieder bei Dennis", munkelte etwa die Freundin von Fabio De Pasquale. Und Livia wütete: "Vielleicht wollte sie einfach noch mal Dennis unsicher machen und seine Aufmerksamkeit. Mir fehlen echt die Worte. Da kann man nicht mehr neutral bleiben." Auch bei Anna habe Jennifer mit diesem Move Sympathien eingebüßt.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.



RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Boy Robin Widmann



Instagram / joleenzy Jolene Jäger im Oktober 2020



RTLZWEI "Love Island"-Granate Livia





