Jessi Schröder (27) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mama. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Nik (32) sind vor ein paar Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Seit der Geburt ihrer Tochter Hailey Emilia liefert die Blondine ihren Fans genau wie während der Schwangerschaft weiterhin regelmäßig Updates – auch in Sachen After-Baby-Body. Diesen präsentiert sie nun ganz ungeniert im Netz!

In einem ersten Clip in ihrer Instagram-Story zieht Jessie das Shirt hoch und entblößt die nackte Haut darunter. Sie macht klar: Das ist die Realität, wenn man ein paar Wochen zuvor entbunden hat. Gleichzeitig erklärt sie ihren Followern, sie mache sich keinen Stress, was ihren Körper angeht. Stattdessen wolle sie die Zeit mit ihrem Baby genießen. "Kleiner Schibbelschwabbel", schreibt sie zu der Aufnahme.

Jessi sprach zuletzt auch über die Schwierigkeiten nach der Geburt: "Ich sag euch eins: Ein Milchstau ist nicht ohne! Also meine Corona-Erkrankung und sogar die Geburt waren nichts gegen diesen Milchstau." Sie habe wie in Trance, völlig kraftlos und mit knapp 39 Grad Fieber im Bett gelegen. "Es war wirklich schlimm, ich habe ständig Tränen in den Augen gehabt, konnte die kleine Maus kaum heben wegen der Schmerzen", gab sie Einblicke.

Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

Jessi Schröder, Influencerin

Jessi Schröder mit ihrem Baby Hailey

