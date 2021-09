Jason Derulo (32) und Jena Frumes (28) wurden erst im vergangenen Mai das erste Mal Eltern – nun ist zwischen dem R'n'B-Sänger und dem Model alles aus und vorbei. Das verkündete der US-Amerikaner höchstpersönlich in einem Twitter-Post: "Jena und ich haben beschlossen, uns zu trennen. Sie ist eine unglaubliche Mutter, aber wir haben das Gefühl, dass wir getrennte Wege gehen müssen, um die beste Version von uns selbst zu werden und die besten Eltern zu sein, die wir sein können." Die 28-Jährige teilte nach den News in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss vom Händchen ihres Babys – die junge Mama will sich jetzt wohl ganz auf Sohnemann Jason King konzentrieren.

