Zico Banach (30) zeigt seinen Muskelbody! Bei Die Bachelorette gehörte der Kölner wohl nicht zuletzt aufgrund seines Looks zu den Zuschauerlieblingen der Staffel. Was jedoch kaum jemand wusste: Zico hat sich während der Dreharbeiten gar nicht wohl in seinem Körper gefühlt. Seit einigen Wochen strampelt der Drittplatzierte von Maxime Herbord (27) sich deshalb nun wieder in der Muckibude ab und erzielt seitdem tolle Erfolge. Zico ist wieder top in Form.

In seiner Instagram-Story präsentierte der Development Manager stolz seinen muskulösen Oberkörper. Dazu berichtete er, dass er im vergangenen Jahr aufgrund der geschlossenen Fitnessstudios keinen Sport gemacht und sich zudem schlecht ernährt habe. "Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und aufgrund dessen im Dezember 2020 mein Training bei einem sehr guten Freund in Münster im Keller wieder aufgenommen", verriet Zico. Während seiner Bachelorette-Zeit habe er den Sport dann erneut schleifen lassen, seit einigen Wochen sei er aber wieder im Angriffsmodus.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: In einem Clip von Ende 2020 ist der 30-Jährige noch mit deutlich mehr Speck auf den Rippen zu sehen. Erreicht hat Zico sein Fitnessziel aber noch lange nicht. Ein älteres Foto zeigt ihn mit Mega-Sixpack beim Trainieren – und genau zu dieser Form wolle er nun zurück.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, September 2021

Instagram / zicoriccardo Zico Banach vor seiner Body-Transformation

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Bachelorette-Teilnehmer

