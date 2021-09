Kylie Jenner (24) im Baby-Talk! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wird zum zweiten Mal Mutter. Das verkündete die Beauty mit einem mega-emotionalen Clip im Netz. Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft, die sie lange geheim gehalten hatte, geht sie nun total offen mit den niedlichen Neuigkeiten um. Die Unternehmerin gab jetzt sogar ein äußerst privates Interview, in dem sie auch über ihr kleines Wunder im Bauch sprach: Hat Kylie denn schon einen Namen ausgesucht?

Für die Vogue beantwortete die werdende Zweifach-Mama 73 Fragen – unter anderem auch, ob Kylie und der Vater ihrer Kids, Travis Scott (29), sich auf einen Namen für das Ungeborene geeinigt haben. "Wir müssen erst mal das Geschlecht herausfinden. Wir haben beschlossen, damit noch zu warten", offenbarte die 24-Jährige. Also weiß man bisher nicht, ob Kylie noch ein Mädchen oder einen Jungen bekommt. Ihre Fans scheinen aber bereits eine Tendenz zu haben...

Vor wenigen Tagen hatte Kylie ein Promo-Shooting für ihre Babypflegeserie. Auf den Aufnahmen trugen sie und Töchterchen Stormi hellblaue Klamotten, weswegen einige Follower kommentierten: "Jemand bekommt einen Babyboy" und "Es wird offensichtlich ein Junge", ihren Aussagen zufolge dürfte sie zu dem Zeitpunkt das Geschlecht noch nicht gewusst haben.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, September 2021

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

