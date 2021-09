Wie wirkt sich Herzogin Meghans (40) neues Leben abseits des Königshauses auf ihr Styling aus? Im vergangenen Jahr legten die einstige Schauspielerin und Prinz Harry (37) all ihre royalen Ämter nieder und kehrten England den Rücken. Stattdessen leben die zweifachen Eltern nun in Kalifornien. Doch lebt die US-Amerikanerin diese Veränderung auch optisch aus? Eine Expertin hat den derzeitigen Look der US-Amerikanerin unter die Lupe genommen und behauptete: Meghan kehrt zurück zu ihrem alten Ich, das damals auf den roten Teppichen zu Hause war.

Bei ihrem Auftritt in New York war laut Kosmetikexpertin Laura Kay von der zurückhaltenden königlichen Etikette keine Spur mehr. Stattdessen trug die 40-Jährige Smokey Eyes, hatte ihre Augenbrauen nachgezeichnet und ihre Lippen geschminkt. "Es scheint, als hätte sie sich von ihren alten, unverkennbaren Looks auf dem roten Teppich inspirieren lassen. Seit sie mit Prinz Harry verheiratet ist, ist man es nicht mehr gewöhnt, sie so stark geschminkt zu sehen", erklärte die Stylistin gegenüber Femail.

Abgesehen von Meghans Make-up wirkte das Paar jedoch ziemlich angespannt. Eine Expertin für Körpersprache analysierte den Auftritt der beiden im Fabulous-Interview und konnte einige Unsicherheiten ausmachen: Die Sussexes würden sich regelrecht aneinanderklammern, als hätten sie "Angst".

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2013

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Meghan und Harry in New York, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de