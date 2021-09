Tolle Nachrichten für die Fans des Action-Franchise "Tomb Raider"! Die abenteuerliche Spieleserie mit Archäologin Lara Croft im Mittelpunkt zählt zu den meistverkauften der Welt – und wurde bereits mehrfach erfolgreich verfilmt. Zuletzt erweckte Beauty Alicia Vikander (32) die Kultfigur Lara Croft auf der Kinoleinwand zum Leben und begeisterte mit ihrer Darstellung Millionen Zuschauer. Jetzt hat sich auch Netflix die Rechte an "Tomb Raider" gesichert nebst einem Marvel-Star für die Hauptrolle...

Das gab der Streamingriese nun auf Twitter bekannt: Netflix produziert eine Animeserie in Anlehnung an die jüngste Spielereihe "Tomb Raider", "Rise Of The Tomb Raider" und "Shadow Of The Tomb Raider"! Die Vorlage und Stimme für die Hauptfigur wird Schauspielerin Hayley Atwell (39) sein. Fans des MCU dürfte sie vor allem als Peggy Carter aus Filmen wie "Captain America: The First Avenger" , "Avengers: Endgame" und ihrer eigenen Serie "Agent Carter" bekannt sein.

Wer ebenfalls schon mal Lara Croft verkörpert hat – und dadurch sogar ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin geschafft hat? Megastar Angelina Jolie (46)! Die Beauty spielte die Kult-Rolle 2001 und 2003 in den Streifen "Lara Croft: Tomb Raider" und "Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens".

Getty Images Alicia Vikander bei der Premiere von "Tomb Raider" 2018

Getty Images Hayley Atwell, Schauspielerin

United Archives GmbH / ActionPress Angelina Jolie in "Lara Croft: Tomb Raider" 2001

