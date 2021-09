Georgina Fleurs (31) Körper hat ein wahres Wunder vollbracht! Vor rund einem Monat ist das Reality-TV-Sternchen zum ersten Mal Mutter geworden: Sie hat ein kleines Mädchen bekommen! Ihren Babybauch hat die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin daraufhin ziemlich schnell wieder verloren: Schon nach zwei Wochen hatte sich ihre Körpermitte deutlich zurückgebildet. Nach vier Wochen sieht man Georgina die kürzliche Schwangerschaft nun schon gar nicht mehr an!

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin jetzt ein brandneues Foto aus ihrer Wahlheimat Dubai: Georgina posiert hier ganz stolz im Bikini – und präsentiert ihren schlanken Hammer-Body. Direkt neben ihr steht ihr Kinderwagen, in dem vermutlich ihr Töchterchen liegt. In der Bildunterschrift schwärmt die 31-Jährige: "Ich liebe es mit jedem Herzschlag, eine Mama zu sein."

Tatsächlich hatte Georgina im Laufe ihrer Schwangerschaft zunächst Mühe, an Gewicht zuzulegen. Doch im Juli – also rund einen Monat vor der Geburt – verkündete sie stolz, dass sie vier Kilo zugenommen habe. Aber die Hälfte davon ging sicherlich auf das Konto ihres Babys. Gut möglich also, dass die frischgebackene Mutter schon wieder das Gewicht erreicht hat, das sie vor der Schwangerschaft hatte.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im September 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

