Süße Neuigkeiten von Lily Rabe (39)! Die Schauspielerin wurde in den vergangenen Jahren besonders durch ihre Rolle in der Serie American Horror Story bekannt. Doch auch mit ihrem Privatleben sorgte die Blondine für Schlagzeilen: Erst im Sommer 2020 wurden die US-Amerikanerin und ihr Partner Hamish Linklater zum zweiten Mal Eltern. Jetzt bekommen ihre zwei Kids ein weiteres Geschwisterchen – Lily ist erneut schwanger!

Das verkündete die werdende Mama bei einem Event im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Die 39-Jährige posierte in einem schwarzen Kleid mit hellen Pünktchen vor den Fotografen – und präsentierte dabei stolz ihren runden Babybauch. Die Wölbung war unter der Robe bereits deutlich zu sehen. Gegenüber People bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin die freudigen News.

Für Lily ist es bereits Baby Nummer drei, Hamish hingegen wird damit zum vierten Mal Vater sein. Der Schauspieler brachte eine Tochter aus seiner ersten Ehe mit Jessica Goldberg mit in die Beziehung. Wann das neueste Familienmitglied das Licht der Welt erblicken soll, ist derzeit noch unklar.

Getty Images Lily Rabe, Schauspielerin

Getty Images Lily Rabe bei einer Gala im Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

Getty Images Lily Rabe und Hamish Linklater

