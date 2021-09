Darauf können sich die Game of Thrones-Fans gefasst machen. Über zwei Jahre ist es bereits her, dass die letzte Folge der Erfolgsserie über die Bildschirme flimmerte. Doch für die Fans des Fantasy-Epos wird es bald Nachschub geben. Zurzeit wird eine Prequel-Serie mit dem Titel "House of the Dragon" produziert. Was die Zuschauer dabei erwartet, kann man nun schon erahnen: Paparazzi-Aufnahmen bieten einen ersten Blick auf die "House of the Dragon"-Dreharbeiten.

Die Prequel-Serie soll 300 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielen und die Geschichte der Familie Targaryen erzählen. Die Hauptrolle des Daemon Targaryen übernimmt dabei Matt Smith (38). Der frühere "Doctor Who"-Star wurde nun bei Dreharbeiten an einem Strand in Cornwall erwischt. Auf den Schnappschüssen trägt er die für die Targaryen-Familie typischen weißblonden Haare und ein schwarzes Gewand. Was für Szenen an dem Strand genau gedreht wurden, ist nicht klar. Von den anderen Hauptdarstellern ist auf den Aufnahmen jedenfalls nichts zu sehen.

Neben Matt stehen unter anderem auch "Wanderlust"-Darstellerin Emma D'Arcy, "Peaky Blinders"-Star Paddy Considine (48) und "Ready Player One"-Star Olivia Cooke (27) für "House of the Dragon" vor der Kamera. Die Serie soll bereits 2022 herauskommen.

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Matt Smith bei Dreharbeiten zu "House of the Dragon"

Anzeige

Getty Images Matt Smith beim Filmfestival Venedig, 2021

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Matt Smith am "House of the Dragon"-Set in Cornwall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de