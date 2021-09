Kaley Cuoco (35) hat offenbar keine Eile. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich die ehemalige The Big Bang Theory-Darstellerin und ihr Mann Karl Cook (30) nach fünf Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe getrennt haben. In einem Statement erklärten die beiden, dass ihre Wege sie derzeit in andere Richtungen führen. Wann genau Kaley und Karl den Schlussstrich gezogen haben, ist unklar. Nach einem neuen Partner scheint sich die Schauspielerin jedenfalls noch nicht zu sehnen: Sie möchte sich mit dem Dating offenbar etwas Zeit lassen.

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, habe Kaley sich bisher kaum Gedanken über eine neue Beziehung gemacht – obwohl es eine Reihe von Männern gebe, die sie gerne daten würden. "Jetzt ist noch nicht die Zeit. Sie möchte diese Zeit nutzen, um sich auf sich selbst und ihre nächsten Rollen zu konzentrieren", erklärte der anonyme Tippgeber.

Die Trennung scheint Kaley allerdings ziemlich gut weggesteckt zu haben. Der Quelle zufolge soll sie in der letzten Zeit ziemlich gute Laune gehabt haben: "Sie wirkt sicherlich nicht wie eine, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat", hieß es.

Anzeige

Getty Images Karl Cook und Kaley Cuoco im Januar 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco im September 2019

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de