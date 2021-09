Bei Drew Barrymore (46) und ihren Liebsten scheint das Patchwork-Zusammenleben bestens zu funktionieren! Von 2012 bis 2016 war die Schauspielerin mit Will Kopelman verheiratet. Aus der Ehe stammen zwei gemeinsame Kinder. Nach dem Liebes-Aus der "3 Engel für Charlie"-Darstellerin folgte aber kein Rosenkrieg – im Gegenteil: Noch heute verstehen sich die Ex-Partner bestens. Jetzt wurden Drew, Will, seine neue Partnerin und die Kids gemeinsam gesichtet!

Aktuelle Paparazzi-Bilder machen einmal mehr deutlich, wie gut Drew und Will auch nach Ende ihrer Beziehung noch miteinander auskommen. Die Schnappschüsse zeigen, wie die Rasselbande gerade das japanische Restaurant Gyu-Kaku verlässt, um anschließend noch durch die Straßen zu schlendern. Während Wills neue Freundin, die Vogue-Mitarbeiterin Alexandra Michler, eine der Töchter an der Hand führt, gesellt sich das andere Kind an Mama Drews Seite, die mit einem Mundschutz zu sehen ist.

Das größte Ziel für Drew und Will ist es offenbar, die Familie trotz der Scheidung zusammenzuhalten. Dafür hat die 46-Jährige bisher auch schon so einiges in Kauf gneommen. Beispielsweise zog die TV-Bekanntheit extra in die Nähe ihres Ex-Partners. "Ich wollte nicht, dass meine Kinder von ihrem Vater getrennt sind, und ich liebe seine Familie", verriet Drew in einem Interview mit Oprah Winfrey (67) für deren virtuelle Serie Your Life in Focus.

Anzeige

MEGA Drew Barrymore mit ihren Kids, Ex-Mann Will und dessen neuer Partnerin

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, 2020 auf dem Empire State Building

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de