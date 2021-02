Lori Harvey ist von Michael B. Jordan (34) hin und weg! Mitte Januar hatten das Model und der Schauspieler sich ganz offiziell als Paar geoutet und wirken seitdem überglücklich. Am Dienstag verbrachte der "Black Panther"-Star deshalb auch seinen 34. Geburtstag mit seiner Liebsten und wurde von ihr zu diesem Anlass nicht nur reichlich beschenkt – die Beauty widmete ihrem Schatz darüber hinaus auch einen besonders süßen Post im Netz!

Lori veröffentlichte pünktlich zu Michaels Ehrentag eine Reihe Pärchenfotos, auf denen ihr und ihrem Freund die Liebe deutlich anzusehen ist. "Happy Birthday Nugget! Ich liebe dich Baby", kommentiert die 24-Jährige den Post. Damit war es allerdings noch lange nicht getan – die Brünette teilte darüber hinaus nämlich auch eine Story, in der sie das Geburtstagskind als "Sexiest Man Alive" betitelte!

Während Lori derzeit auf Wolke sieben schwebt, nimmt ihr Vater Steve Harvey Michael dagegen ganz genau unter die Lupe. In seiner Radiosendung The Steve Harvey Morning Show hatte der Comedian zugegeben: "Ich habe ihn im Auge. Ich meine, ich mag ihn. Aber ich sage immer: Ich kann dich mögen, aber habe trotzdem einen Teil in mir, der dich hasst – nur für den Fall!"

Instagram / loriharvey Lori Harvey, Model

Instagram / loriharvey Lori Harvey und Michael B. Jordan, 2021

Instagram / loriharvey Michael B. Jordan und Lori Harvey

