Gestatten: Super-Papa Jason Derulo (32)! Seit Mai darf der "Talk Dirty"-Interpret sich Vater nennen. Der Sänger und seine Ex-Freundin Jena Frumes (28) sind Eltern eines Sohnes geworden, der genau wie sein Papa Jason heißt. Wie sehr Groß-Jason in seiner neuen Rolle aufgeht, zeigt er nun in einem witzigen Video auf Social Media. Er will seinen Sohnemann gar nicht mehr ablegen – und tut es auch nicht.

"Ich nehme Lil Jason überall mit hin", schrieb der 32-Jährige auf seinem Instagram-Profil und lieferte mit einem Video den Beweis direkt mit: Ob im Gym, im Tonstudio, beim Tischtennisspielen oder beim Einkaufen – Jasons Mini-Me ist immer dabei und schlummert in einer Bauchtrage vor sich hin, während der Musiker seinem Alltag nachgeht.

Mit dem Video hat der US-Amerikaner nicht nur die Lacher seiner Fans auf seiner Seite. Sie freuen sich auch darüber, endlich mal wieder einen Blick auf den kleinen Jungen erhaschen zu können. Viel zu sehen ist von ihm zwar nicht – seine Lockenpracht reicht jedoch aus, um die User zum Schmachten zu bringen. "Oh mein Gott, die Haare des Babys", lautete nur ein Kommentar.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo mit ihrem Sohn

Getty Images Jason Derulo, Musiker

Instagram / jasonderulo Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King

