Der werdende Vater gibt ein Update! Bushido (42) erwartet mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (39) wieder Nachwuchs – und das gleich dreifach! Während das Paar auf die Geburt seiner Drillingsmädchen hinfiebert, teilt Anna-Maria im Netz immer wieder Schwangerschaftsupdates. Erst vor wenigen Tagen knackte sie den achten Monat. Und nun meldet sich auch der Rapper zu Wort – und drückt seine Vorfreude aus!

In einem Instagram-Clip filmt Bushido Anna-Marias Bauch – und schwärmt dazu: "Ein Wunder der Natur." Einblicke von ihm in das Babyglück sind eher selten, seine Frau nimmt die Fans da schon mehr mit auf ihrem aufregenden Weg. Zu der vergangenen Aufnahme ihrer prallen Körpermitte enthüllte sie: "20 Kilo plus und glücklich."

Doch die Schwangerschaft stellt Bushido und Anna auch vor eine große Herausforderung. Sie erhielten von den Ärzten erst kürzlich erschütternde Nachrichten. Bei einem der Föten bestand Lebensgefahr. Doch die Eltern konnten Mitte des Monats aufatmen: "Der Zustand des Sorgenkindes hat sich medizinisch stabilisiert", erklärte die Mutter im Gespräch mit RTL.

Anna-Maria Ferchichi im September 2021

Anna-Maria Ferchichi und Bushido auf der Bambi-Verleihung

Bushido und Anna-Maria Ferchichi in Berlin 2012

