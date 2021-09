Im Hause Wollny hängt der Haussegen ordentlich schief – zumindest bei Loredana (17) und ihrer älteren Schwester Estefania (19)! Für gewöhnlich sind die beiden Nesthäkchen der TV-Großfamilie ein Herz und eine Seele. In der aktuellen Folge ihrer eigenen Reality-TV-Show gerieten die beiden Teenager allerdings mächtig aneinander. So warf Estefania ihrer Schwester Loredana gerade vor, sie in ihrem Aussehen eindeutig kopiert zu haben!

Nachdem Loredana sich die Haare nun auch wieder in einem Blondton wie Estefania gefärbt hatte, platzte der Sängerin der Kragen: "Das ist mir egal, ob es meine Schwester ist, es könnte auch meine Nachbarin sein. Ich hab keinen Bock auf so eine billige, hässliche Kopie von mir!" Da konnte selbst Mama Silvia Wollny (56) die beiden Streithühner nicht beruhigen. Zwischen Loredana und Estefania herrschte erst mal dicke Luft. Mit Loredanas spontaner Idee, ihr Zimmer in der gleichen Farbe wie Estefania zu streichen, sorgte sie erneut für Zündstoff.

"Willst du mich gerade eigentlich komplett Hops nehmen?", fragte Estefania, die den Vorschlag ihrer Schwester kaum fassen konnte. Doch die meinte es vollkommen ernst – immerhin würden die Farbeimer ja ohnehin noch im Keller stehen. Nach längerer Funkstille bemerkten die Mädchen allerdings, dass sie doch nicht ohneeinander können. Estefania gab sich daraufhin einen Ruck und ging auf ihre Schwester zu. Die konnte sich selbstverständlich auch nicht länger beleidigt zeigen, sondern entschuldigte sich ebenfalls für ihre angebliche Nachahmung.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im Supercandy Pop-Up Museum

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania und Loredana Wollny

