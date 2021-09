Sie spricht gerne Klartext! Gwyneth Paltrow (49) ist bekannt dafür, ganz offen über Themen zu sprechen, über die andere womöglich eher schweigen würden. So sprach sie beispielsweise über ihren Alkoholkonsum während der langen Lockdown-Phasen innerhalb der Pandemie. Auch thematisierte sie die postnatalen Depressionen, die sie nach der Geburt ihres Sohnes Moses Martin (15) durchlebte. Nun redet Gwyneth sogar Klartext über ihre Perimenopause!

Dabei handelt es sich um die Phase, die Frauen durchleben bevor die eigentliche Menopause eintritt. "Ich befinde mich voll in der Perimenopause", erklärt Gwyneth in The goop Podcast. [Ihre Regelblutung, Anm. d. Red.] komme dabei "total unregelmäßig" und überrasche sie immer wieder. "Auch meine Gefühle sind völlig durcheinander – manchmal liege ich nachts in meinem Bett und mein Herz rast", führt die zweifache Mutter aus.

"Mit den Hormonen ist wirklich nicht zu spaßen", räumt Gwyneth ein. Die Unternehmerin habe sich wegen ihrer Symptome sogar die Hilfe eines Arztes gesucht. Außerdem nehme die 49-Jährige verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu sich, um mit den körperlichen und gefühlsmäßigen Beschwerden besser zurechtzukommen.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Unternehmerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und einer ihrer Hunde im August 2021

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Mutter Blythe Danner

