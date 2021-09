Kurz vor der finalen Entscheidung wurde es noch mal so richtig emotional bei Love Island. Heute Abend wird das neue Siegerpaar der Kuppelshow gekürt. Bis zu vier Wochen waren Robin Widmann, Isabell Kremer, Martin Fuhsy, Andrina Santoro (28), Dennis Felber, Jennifer Degenhart, Dominik Winter und Heike Glöggler von ihren Familien und Freunden getrennt, um die große Liebe zu finden. Nun bekamen sie persönliche Botschaften von ihren Liebsten.

Da blieb kaum ein Auge trocken! Vor allem bei Martin gab es keinen Halt, als er einen ganz besonderen Menschen auf dem Bildschirm sah. "Du weißt, ich bin dein größter Kritiker, ich bin so stolz auf dich. Deinen Eltern geht es super und deine Mutter ist so stolz auf dich. Sie sieht, dass du glücklich bist", erzählte der Kumpel des Güterslohers und Martin konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Auch die anderen Islander durften sich über private Nachrichten ihrer Angehörigen freuen, die die Geschehnisse in der Show natürlich ganz genau verfolgt haben. "Ich sehe sehr viele Herzchen in seinen Augen und das habe ich noch nie gesehen", freute sich beispielsweise auch Robins Mutter für das Glück ihres Sohnes. Die Familie wolle Isabell unbedingt kennenlernen. "Ich fand es sehr lieb, dass sie so viele nette Worte an mich gerichtet hat", reagierte die 22-Jährige gerührt.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

