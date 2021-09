Gwen Stefani (51) rief sich einen emotionalen Moment in Erinnerung! Die US-amerikanische Musikerin hat im Sommer nämlich ihre Hochzeit gefeiert: Am 3. Juli haben sich Gwen und ihr jetziger Ehemann Blake Shelton (45) im Rahmen einer romantischen Zeremonie auf ihrer Ranch in Oklahoma das Jawort gegeben. Ein paar Monate nach der Trauung gewährt sie ihren Fans auch einen Blick hinter die Kulissen: Gwen postete jetzt Fotos von dem Moment, in dem sie ihr perfektes Brautkleid gefunden hat!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Gwen jetzt nicht nur einige Schnappschüsse, sondern auch ein paar Clips von der Anprobe für ihre Hochzeitsfeier. "Der Moment, in dem ich Ja zu meinem Kleid gesagt habe", betitelte die "Sweet Escape"-Interpretin das Posting. Allzu lange musste sie aber offenbar nicht nach der perfekten Robe suchen: Sie versah den Netzbeitrag nämlich mit dem Hashtag #seconddressitriedon – und verriet damit, dass an diesem Tag bereits das zweite Kleid, das sie probierte, ein absoluter Volltreffer war.

Gwen gab ihrem Blake in einem weißen Kleid der Designerin Vera Wang das Jawort. Passend zur Location kombinierte sie weiße Cowboystiefel mit Absatz zu ihrem Braut-Outfit. Und auch der Schleier hatte eine besondere Bedeutung: In den edlen Stoff wurden die Namen ihrer Kids Kingston (15), Zuma (13) und Apollo (7) gestickt.

