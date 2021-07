Blake Shelton (45) und Gwen Stefani (51) sind jetzt offiziell Mann und Frau! Seit ihrer Verlobung im vergangenen Oktober rätselten die Fans, wann der Countrysänger und die No Doubt-Frontfrau endlich vor den Traualtar schreiten. Am 3. Juli war es dann endlich so weit: Das Paar gab sich in Oklahoma das Jawort. Auf ihrem Instagram-Account teilte die 51-Jährige jetzt erste Bilder von ihrer Hochzeit – und vor allem von sich selbst im Brautkleid.

