Jason Derulo (32) und seinen Sohn gibt es nur im Doppelpack! Der Sänger und seine Freundin Jena Frumes (28) bekamen am 8. Mai ihr erstes gemeinsames Kind. Es ist ein Junge mit dem Namen Jason King! Seit der Geburt dreht sich bei den Eltern alles um ihren Sohn. Insbesondere Jason zeigt regelmäßig im Netz, wie vernarrt er in sein Baby ist. Offenbar hält es der Vater keine Sekunde ohne seinen Nachwuchs aus. Der 32-Jährige postet einen ulkigen Clip, mit dem er verdeutlicht, wie sehr er an dem kleinen Jason hängt. "Ich nehme Mini-Jason überall mit hin".

