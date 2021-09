Hängt bei Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz etwa der Haussegen schief? Die leidenschaftliche Tänzerin und der Tattoo-Liebhaber lernten sich bei Love Island kennen und lieben – von allen Couples in der Datingshow gingen nur sie beide auch nach der Show noch gemeinsame Wege. Nun teilten die Turteltauben jedoch mysteriöse Statements im Netz: Machen Greta und Fynn aktuell eine Beziehungskrise durch?

Bereits am Sonntag meldete sich Greta in ihrer Instagram-Story zu Wort und offenbarte, dass die vergangenen Wochen für sie nicht leicht gewesen seien. "Ich hatte in den vergangenen Wochen ein wenig das, dass ich mich selbst finden wollte, dass ich so geguckt habe: Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und vor allem: Wo möchte ich hin?", erzählte die Beauty. Vor allem Kritik an ihrem Feierverhalten habe sie verunsichert – dabei habe sie einfach Freude daran, feiern zu gehen. Gretas Statement alleine deutete nicht unbedingt auf eine Beziehungskrise hin, jedoch warfen Fynns Äußerungen auf Instagram einige Stunden später eine Menge Fragen auf – auch er wandte sich nämlich mit einer ernsteren Angelegenheit an seine Follower.

"Ich hoffe, ihr habt alle besser geschlafen als ich – ich habe nämlich gar nicht geschlafen", gab er preis, während er augenscheinlich mit den Tränen kämpfte. Daraufhin sprach er ähnliche Themen an wie seine Freundin – auch er habe in den vergangenen Monaten einige Dinge in seinem Leben hinterfragt. "Ich habe für mich überlegt, ob das alles so für mich momentan läuft, wie es laufen soll, und habe gemerkt, dass ich nicht ganz so glücklich bin momentan."

Genau wie Greta hat auch er sich offenbar Gedanken über Partys gemacht – jedoch scheint Fynn wohl zu einem anderen Schluss gekommen zu sein: "Irgendwie muss ich nicht jedes Wochenende losziehen und feiern gehen. [...] Andere gehen gerne öfter feiern, andere eher nicht so gerne. Ich habe für mich gemerkt, dass ich eher der bin, der nicht so oft feiern geht." Ob die beiden sich allerdings aufeinander bezogen, ließen sie offen. Glaubt ihr, dass es bei Greta und Fynn kriselt? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Greta Engelfried

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz im August 2021 in Paris

Instagram / greta_e_ Greta und Fynn, "Love Island"-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de