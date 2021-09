Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro haben aufregende Wochen hinter sich! Bei Are You The One – Reality Stars in Love hatten die beiden Influencer überraschend Gefallen aneinander gefunden und bereits in der Show geturtelt. Seitdem wurde spekuliert, ob aus dem Flirt nach den Dreharbeiten eine ernsthafte Beziehung geworden ist – bis sich die beiden vor wenigen Tagen offiziell als Paar zu erkennen gaben. Wie stressig es gewesen ist, ihr Liebesglück nicht vorzeitig zu verraten, erzählten Aurelia und Danilo nun im Promiflash-Interview.

"Es war schon extrem schwer, die Beziehung geheim zu halten, weil wir irgendwann auch mal rausgehen wollten. Und es fällt einem auch schwer, sich draußen nicht zu küssen", berichtete der Schweizer gegenüber Promiflash. Beinahe sei das Versteckspiel aufgeflogen, als ein heimlich geschossenes Foto der beiden im Netz kursierte. "Wir haben immer geguckt, dass wir uns nicht umarmen, nicht küssen und nicht Händchenhalten. Wir haben uns verhalten, als wären wir Freunde, damit man – falls ein Foto auftaucht – nicht behaupten kann, wir wären sicher zusammen", erklärten die Turteltauben.

Im Großen und Ganzen sind sich die Reality-TV-Bekanntheiten einig: Sie haben die Herausforderung gut gemeistert. Selbst beim gemeinsamen Urlaub hätte das Paar stets aufgepasst: "Wir haben geschaut, dass wir nicht dieselbe Ortschaft markieren oder dieselben Hintergründe posten. Aber es ist halt schwer." Findige Fans seien ihnen trotz der Bemühungen auf die Schliche gekommen. "Die Follower, die mich schon lange verfolgen, haben es gemerkt", erzählte Aurelia.

Danilo Sellaro und Aurelia Lamprecht

Danilo Sellaro, Reality-TV-Teilnehmer

Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Darstellerin

