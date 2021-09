Zwischen Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro hat es gefunkt! Obwohl für die Influencer in der Kuppelshow Are You The One – Reality Stars in Love eigentlich andere Matchpartner vorgeschlagen waren, fühlten sich die beiden stark zueinander hingezogen. So fielen in der TV-Villa bereits die ersten Küsse. Nach der Sendung scheinen sich die zwei weiter kennengelernt zu haben – und verkünden nun: Aurelia und Danilo sind ein Paar!

"Manchmal begegnen sich zwei Seelen, die füreinander bestimmt sind, erst durch Umwege. Und am Ende des Weges macht alles Sinn", teilte Aurelia vor wenigen Minuten via Instagram mit. Passend zum süßen Liebes-Outing postete die Schönheit ein erstes Turtelbild an der Seite ihres Liebsten. "Wir haben lange überlegt, ob wir jemals sagen werden, dass wir zusammen sind", verriet die ehemalige Love Island-Kandidatin. Immerhin sei das Pärchen in aller Öffentlichkeit nun für andere auch angreifbar.

Doch aktuell könnte es Aurelia und Danilo offenbar kaum besser gehen. Auch auf dem Profil des Hotties sind rührende Zeilen zu finden: "Kein Psychologe der Welt kann beeinflussen, was ich fühle, weil dieses Mal hat Amors Pfeil mich nicht verfehlt!" Aurelia habe genau das, was alle anderen Frauen zuvor nie hatten. Eine Sache ist allerdings noch offen: "Ob und wie viel wir von unserer Beziehung in der Zukunft preisgeben werden, wird sich zeigen", stellte Aurelia klar.

Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Danilo Sellaro und Aurelia Lamprecht

Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

