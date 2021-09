Erwischt! Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31) wurden schon wieder zusammen gesichtet. Doch was läuft eigentlich zwischen der sechsfachen Mutter und dem "Blinding Lights"-Interpreten? Immerhin häuften sich bereits im Juli die Gerüchte, dass die beiden Stars tatsächlich ein Paar sein sollen. Sie wurden schon mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gesehen – so auch jetzt bei einem romantischen Dinner-Date in Los Angeles.

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man Angelina und The Weeknd beim Verlassen eines Restaurants in Santa Monica. Die Outfits der Schauspielerin und des Sängers waren farblich aufeinander abgestimmt – beide waren ganz in Schwarz gehalten. Während die 46-Jährige und der Musiker zwar anscheinend getrennt voneinander zum Restaurant kamen, schienen sie kein Problem damit zu haben, das Lokal gemeinsam zu verlassen. Angeblich fuhren die beiden nach ihrem Date noch zusammen zum Anwesen des gebürtigen Kanadiers.

Ob der gemeinsame Abend wirklich ein Date war oder nicht, ist unklar. Erst vor Kurzem betonte ein Insider gegenüber Us Weekly: "Sie haben sich super verstanden, aber es gibt nichts Romantisches zwischen den beiden." Ihre vergangenen Treffen seien tatsächlich rein geschäftlich gewesen.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images The Weeknd, Sänger

Getty Images Angelina Jolie bei den Critcs' Choice Awards 2018

