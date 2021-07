Wird es bei diesen beiden etwa immer ernster? Seit einigen Wochen halten sich Gerüchte, dass sich Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31) sich daten sollen. Die Ex des Schauspielers Brad Pitt (57) wurde schon ein paar Mal mit dem "Save Your Tears"-Interpreten in der Öffentlichkeit erwischt – so wie jetzt: Angelina und The Weeknd wurden zusammen auf einem Konzert gesichtet!

Wie Daily Mail berichtet, wurden die 46-Jährige und der Musiker am vergangenen Wochenende auf einem Privatkonzert in Los Angeles erwischt. Dem Onlineportal zufolge kursieren Bilder der zwei im Netz, die ein Instagram-Account veröffentlicht hat. Darauf sollen Abel Makkonen Tesfaye, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, mit Freunden sowieAngelina mit ihren Töchtern Shiloh (15) und Zahara (16) zu sehen sein. Ganz offensichtlich haben die beiden aktuell eine gute Zeit...

Doch geht bei dem angeblichen Pärchen wirklich mehr? Eine Quelle verriet erst kürzlich, dass sich Angelina und der Sänger bisher nur geschäftlich getroffen hatten. "Sie haben sich super verstanden, aber es gibt nichts Romantisches zwischen den beiden", erklärte der Insider gegenüber US Weekly.

