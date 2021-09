Er hat eine klare Meinung zu einem nächsten 007-Darsteller! Am 30. September geht der Film an den Start, auf den Fans über ein Jahr warten mussten: "James Bond: Keine Zeit zu sterben". Daniel Craig (53) ist darin ein letztes Mal als legendärer Doppel-Null-Agent zu bestaunen. Über seine Nachfolge ist derweil immer noch nichts bekannt. Eine Bond-Agentin kann sich Daniel allerdings nicht vorstellen – und das aus einem bestimmten Grund!

Im Interview mit Radio Times plauderte der 53-Jährige offen über seine Bedenken, eine Frau als Bond-Nachfolge zu besetzen. "Warum sollte eine Frau James Bond spielen, wenn es eine Rolle geben sollte, die genauso gut ist wie James Bond, aber für eine Frau?", stellte der Hollywood-Beau im Gespräch klar. In seinen Augen sollte es bessere Rollen für Frauen und farbige Schauspieler geben.

Doch wer könnte denn dann Daniel beerben? Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (68) hat da schon so seine Favoriten. Neben Bridgerton-Star Regé-Jean Page und Hottie Tom Hardy (44) ist nämlich auch Idris Elba (49) bereits länger im Gespräch um die Nachfolge – ganz zur Freude von Pierce. "Idris hat so eine kraftvolle Ausstrahlung und so eine fantastische, eindringliche Stimme. Er würde einfach großartig sein", hatte der 68-Jährige gegenüber People erzählt.

