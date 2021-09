Bushido (43) verbrachte seinen Geburtstag auf ganz besondere Art und Weise: Beim Einkaufsbummel für seine Kinder. Der Rapper erwartet aktuell mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (39) Drillinge und scheint sich nun schon mit der nötigen Babymode auszustatten. An seinem 43. Geburtstag stand bei ihm definitiv sein Nachwuchs im Mittelpunkt statt er selbst. Bushidos Frau teilte jetzt ein paar süße Schnappschüsse von ihrem Shopping-Trip im Netz.

Anna-Maria postete am Ehrentag ihres Mannes ein paar niedliche Fotos in ihrer Instagram-Story, auf denen man den Rapper beim Einkaufen in einem Laden für Babykleidung sieht. Sie witzelte: "So sieht Geburtstag mit 43 aus", worauf Bushido mit einem lächelnden Smiley entgegnete: "Der beste Geburtstag meines Lebens." Der Künstler kann es wohl kaum mehr erwarten, seine Drillinge auf der Welt zu begrüßen. Erst recht seitdem die werdenden Eltern Entwarnung bekamen, was ihr "Sorgenkind" betrifft. Anfang August hatte sich bei einer Untersuchung noch herausgestellt, dass eines der ungeborenen Babys in Gefahr sei.

Dennoch bleibe weiterhin ein gewisses Risiko bestehen, wie Anna-Maria kürzlich gegenüber RTL erklärte. Mit den Vorbereitungen auf ihre Babys halten sie sich nun, wie es scheint, jedoch nicht mehr länger zurück. Neben der neuen Kleidung besorgte das Paar vor wenigen Wochen bereits drei Kindersitze für das Auto der baldigen Achtfach-Mama.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

