Anne und Stefan Lemcke von Ankerkraut haben gestern ordentlich abgeräumt! Die Millionäre, die selbst durch die Show und ihren Investor Frank Thelen (45) groß geworden sind, waren als Gast-Investoren bei Die Höhle der Löwen dabei. Die Unternehmer machten definitiv das Beste draus und schnappten den Star-Löwen gleich zwei Megadeals weg. Zum Glück, denn: Die Gründer von Holypit und Veggie Crumbz sind tatsächlich megahappy mit dem Ankerkraut-Team!

Im Promiflash-Interview schwärmen Branka Puljic und Asmir Samardzic, die Köpfe hinter der natürlichen Deocreme Holypit: "Wir sind mehr als zufrieden. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit ihnen, sie unterstützen uns beim Fulfillment und wir stehen in engem Austausch mit ihnen und dem ganzen Team." Weiter betonen sie: "Es ist für uns sehr hilfreich, dass wir uns an Personen wenden können, die schon jahrelange Erfahrung haben. Da wo wir jetzt stehen, ist Ankerkraut auch einmal gestanden und deswegen waren sie für uns die Richtigen, da sie genau wissen, was wir brauchen." Sie seien regelrecht von Anne und Stefans Euphorie angesteckt worden.

Dem können sich Marlon Harms und Wayne Kock von Veggie Crumbz nur anschließen: "Anne und Stefan sowie das gesamte Team von Ankerkraut sind uns in den letzten Monaten in vielen Bereichen eine riesen Hilfe und Unterstützung gewesen – unsere Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sie wurden übertroffen." Doch was macht die zwei so besonders? "Das Besondere an den beiden und dem gesamten Team von Ankerkraut ist neben dem Know-how vor allem das Persönliche und die Hilfsbereitschaft, die wir seit Tag eins erleben konnten." Außerdem mache die Zusammenarbeit einfach enorm viel Spaß.

RTL / Bernd-Michael Maurer Branka Puljic und Asmir Samardzic von Holypit

RTL / Bernd-Michael Maurer Anne und Stefan Lemcke bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Wayne Kock von Veggie Crumbz

