Jessica (27) und Niklas Schröder (32) sind in allen Lebenslagen ein echtes Dreamteam! Erst vor wenigen Wochen stellte sich das Leben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und ihrem Mann total auf den Kopf: Die beiden wurden zum ersten Mal Eltern. Anfang September brachte Jessi ihre gesunde Tochter Hailey Emilia zur Welt. Nun schwärmte Jessi von ihrem Partner, der ihr bei der Geburt immer zur Seite gestanden hat.

In einem YouTube-Video gibt die Neu-Mama einen ausführlichen Geburtsbericht und vor allem ihr Mann kommt dabei ziemlich gut weg. "Er hat sich so gut um mich gesorgt, er hat mir Essen angeboten, er hat mir mein Trinken öfter gegeben. Also egal was, er hat versucht, Witze zu machen…", erinnerte sich die Blondine an die Geburt zurück. Auf Niks Hilfeversuche konnte die 27-Jährige aber damals nicht reagieren, da ihre Wehen schon zu stark gewesen waren.

"Es tat mir so leid, er hat versucht, Witze zu machen und ich konnte gar nicht reagieren", erklärte sie weiter. Doch ihr Ehemann musste sowieso nicht viel tun – für sie sei es einfach nur wichtig gewesen, dass er anwesend war. "Für mich war das einfach die größte Stütze, dass er einfach dabei ist und einfach für mich da ist. Er musste gar nichts machen, er hätte auch in der Ecke sitzen können, aber er hat wirklich viel für mich getan, auch wenn man als Mann da nicht so viel machen kann."

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, Influencer

Instagram / jessicooper Jessica Schröder im August 2021

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Influencer

