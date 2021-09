Danilo Sellaro und Aurelia Lamprecht scheinen unzertrennlich zu sein! Bereits während des Drehs von Are You The One – Reality Stars in Love kamen sich die beiden Influencer immer näher. Obwohl sie kein Perfect Match ergaben, wollten sich die Beauty und der Hottie näher kennenlernen – und das auch nach der Show. Im Interview mit Promiflash verrieten die Turteltauben nun: Danilo und Aurelia flogen nach dem Dreh sogar zusammen nach Hause!

Ursprünglich hatte das Pärchen geplant, nach der Zeit am Set wieder getrennt in die Heimat zu fliegen – Aurelia nach Frankfurt und Danilo nach Zürich. Doch der Flug des Bartträgers wurde spontan gecancelt. "Dann hab ich natürlich gesagt, dann schläfst du bei mir, bevor du in Griechenland noch länger im Hotel bleiben musst", verriet Aurelia gegenüber Promiflash. Gesagt, getan. Aus der einen Nacht wurden prompt mehrere Tage. "Da haben wir uns direkt weiter kennengelernt ohne Kamera", erklärte Danilo seinen längeren Aufenthalt.

Inzwischen haben die beiden auch schon den Freundeskreis des jeweils anderen kennengelernt. Die Brünette hat auch Danilos Eltern getroffen – der Schweizer allerdings noch nicht Aurelias Familie. "Das kommt aber noch", versicherte die Beauty. Und wie läuft es mit der Entfernung? "Ich finde, dass wir das wirklich gut machen", erzählte Aurelia. Sie würden sich regelmäßig sehen und facetimen.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Teilnehmer

Privat Danilo Sellaro und Aurelia Lamprecht

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Juli 2021

