Na, diese Kurven können sich aber sehen lassen! Ireland Baldwin (25) ist seit einiger Zeit dafür bekannt, dass sie im Netz gern mal zeigt, was sie zu bieten hat. Doch in den vergangenen Wochen ging es auf ihrem Netz-Profil schon beinahe züchtig zu – die Tochter von Schauspieler Alec Baldwin (62) zeigte sich vermehrt bekleidet. Damit ist nun Schluss: Ireland teilte ein brandheißes Pic von sich, das sie fast splitterfasernackt zeigt!

Auf ihrer Instagram-Seite beglückt die 25-Jährige ihre Community jetzt mit einem besonders heißen Bild: So wie Gott sie schuf – mit Ausnahme von Leder-Stiefeln – posiert die Beauty in einer Fotoreihe ziemlich lässig für die Kamera. Vor allem seine Kehrseite setzt das Model gekonnt in Szene. "Hohe Stiefel lassen meine Haut strahlen", betitelt Ireland ihren Netzbeitrag.

Die Fans bekommen von dem hotten Anblick der Blondine nicht genug. "Schaut euch diesen Hintern an", kommentiert beispielsweise ein Follower. Doch was ist Irelands Geheimnis für diese Hammerkurven? In einem früheren Promiflash- Interview verriet sie: "Nimm einfach Rücksicht auf deinen Körper und mache den Sport, der dir Spaß macht."

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, Model

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, Tochter von Schauspieler Alec Baldwin

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de