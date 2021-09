Niklas Schröders (32) Liebe für seine Tochter Hailey geht buchstäblich unter die Haut. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat begrüßte Anfang September nach sehnsüchtigem Warten zusammen mit seiner Frau Jessica (27) ihr erstes gemeinsames Kind. In seine kleine Tochter ist er schon jetzt total vernarrt, wie es scheint, und das stellt er nun öffentlich zur Schau. Als Liebesbeweis ließ Niklas sich nun mehrere kleine Motive im Gesicht tätowieren.

Der frischgebackene Vater präsentierte in seiner Instagram-Story seinen neuen Körperschmuck, der voll und ganz seiner Tochter gewidmet ist. Er ließ sich hinter dem Ohr einen Engel sowie im Gesicht Haileys Namen und ihre Initialen in Runen stechen. Besonders der Engel habe wehgetan: "Die Stelle ist auch wirklich nicht ganz so angenehm." Tatsächlich hat der Realitystar sich vor einiger Zeit bereits den Anfangsbuchstaben des Namens seiner Frau sowie deren Spitznamen auf seinem Körper verewigen lassen.

Auf Instagram gab der Influencer seinen Fans vor wenigen Tagen ein Update aus seinem Leben als neuer Vater. "Es ist wunderbar, das wollten wir immer und jetzt haben wir es – und wir sind echt superglücklich", verkündete Niklas. Der 32-Jährige habe sich das Leben als Papa genau so vorgestellt und blühe nun in seiner neuen Rolle auf.

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder im Juni 2019

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

